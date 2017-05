A Sampdoria le cuesta ganar sin Luis Fernando Muriel

Tras la lesión del delantero Luis Fernando Muriel con la Selección Colombia en el juego por eliminatorias ante Bolivia del 23 de marzo en Barranquilla, su club Sampdoria ha ganado solamente un partido de 5 disputados por la Serie A de Italia.

El último compromiso del colombiano con la camiseta de Sampdoria fue el 19 de marzo en la derrota 0-1 ante Juventus con gol de su compatriota Juan Guillermo Cuadrado, que cortaba una racha de 7 partidos sin perder para los dirigidos por Marco Giampaolo.

Desde la ausencia de Muriel, su equipo ha sumado 5 puntos de 15 posibles, con 7 goles a favor y 8 en contra, que incluyen la victoria en condición de visitante 1-2 sobre Inter, los empates a dos goles ante Fiorentina y el más reciente a un gol contra Torino, pero perdió ante Sassuolo y Crotone, dos equipos que están por debajo de Sampdoria en la tabla de posiciones.

Muriel es el jugador con más asistencias de Sampdoria en la temporada (6) y es el segundo goleador del equipo con 10 anotaciones en 29 partidos jugados (24 de ellos como titular), superado únicamente por el checo Patrik Schick con 11 goles, 4 de ellos convertidos desde la ausencia del colombiano, pero solo ante el Inter les sirvió para sumar los 3 puntos.

Lo que le falta

En el fútbol italiano restan 4 fechas para el final del campeonato y el equipo de Muriel tendrá los siguientes compromisos:

Lazio vs Sampdoria (V)

Sampdoria vs Chievo (L)

Udinese vs Sampdoria (V)

Sampdoria vs Napoli (L)

Sampdoria ocupa la décima casilla en la clasificación de la Serie A con 46 puntos, lejos de los puestos de descenso, pero también distanciado de las casillas para clasificar a competiciones europeas.