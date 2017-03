La estadística que favorece a Vikonis para el clásico bogotano

22:12h COT

Millonarios de a poco va encontrando el equipo y la idea de juego que quiere Russo. En todas sus líneas hay un jugador base o referente. En defensa se encuentra Cadavid, en la zona de volantes Jhon Duque, en la zona de creación Eliser Quiñones y Santiago Mosquera. En la delantera están Ayron y Duvier Riascos que debutó de la mejor manera ante América de Cali.

En el arco, también hay dos referentes. Nicolás Vikonis quien ha sido figura en estos tres últimos años. El uruguayo se volvió ídolo del equipo y capitán, estuvo nominado a la categoría de mejor arquero del fútbol colombiano en 2015 y 2016. Luego ocurrió el hecho del escupitajo al hincha y estuvo sancionado cuatro fechas. Ramiro Sánchez aprovechó la oportunidad y se consolidó. Russo lo felicitó frente a Bucaramanga y Jaguares, en donde sacó varias ocasiones de gol. "Ramiro ha estado bien, nos salvó en más de una ocasión", afirmó el DT argentino.

Ramiro Sánchez trabajó en silencio y la hinchada lo valora. El arquero colombiano es uno de los más queridos por la hinchada.

Nicolas Vikonis en los últimos partidos era criticado por la hinchada por su falta de distancia y por el no jugar rápido. Russo afirmó en la rueda de prensa que sus equipos no pueden jugar con el ritmo de la gente. "No me gusta que mis equipos jueguen al ritmo de la gente”.

Russo puede estar tranquilo con sus arqueros. Luego de la victoria ante América llega el clásico bogotano y Nicolas Vikonis tiene un registro favorable frente a Santa Fe. Jugó 8 partidos, nunca perdió y recibió tan solo tres goles. Una estadística que puede hacer pensar al técnico argentino de nuevo con la titularidad del arquero. El punto a favor de Ramiro es el invicto que tiene en Bogotá, además de sus grandes actuaciones en sus cuatro partidos.