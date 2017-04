Falcao está a 10 goles de igualar su mejor temporada en Europa

Bogotá 06:22h COT

Falcao sigue marcando y entregándole puntos a su equipo. Su gol más reciente lo anotó en la victoria 1-2 sobre el Lyon, por la jornada 34 de la Ligue 1. La victoria le permitió al Mónaco continuar en el liderato del campeonato y a él completar 28 goles en la temporada para quedar a 10 de su mejor registro en Europa.

El Tigre tiene 19 tantos en Liga (Botín de Bronce, hasta el momento), 1 en Copa de la Liga, 1 en Copa de Francia y 7 en Champions. Su mejor temporada en El Viejo continente la tuvo en 2010-2011 cuando hizo 38 con el Porto (16 en Liga, 4 en Copas y 18 en Liga de Europa).

Los 28 que tiene hoy están cerca de los 34 que hizo con el Porto en 2009-2010 y con el Atlético de Madrid en 2012-2013. Su segunda mejor marca en una misma temporada en Europa la consiguió en 2011-2012 con el Atlético (36).

¿CUÁNTOS PARTIDOS LE QUEDAN A FALCAO EN LA TEMPORADA?

Tiene ocho seguros, que pueden ser 10 si el Mónaco clasifica a la final de la Champions y a la final de la Copa de Francia.

EN LIGUE 1

Mónaco vs. Toulouse (29 de abril)

Nancy vs. Mónaco (6 de mayo)

Mónaco vs. Lille (14 de mayo)

Mónaco vs. Saint-Etienne (17 de mayo)

Rennes vs. Mónaco (20 de mayo)

EN COPA DE FRANCIA

Paris Saint Germain vs. Mónaco (26 de abril)

EN CHAMPIONS

Monaco vs. Juventus (3 de mayo)

Juventus vs. Mónaco (9 de mayo)