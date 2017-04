Las 4 razones por las que Zidane insiste en tener a James

06:29h COT

¿Quiero que James se quede la próxima temporada", vuelve y juega, Zidane afirmó en rueda de prensa que quiere que el colombiano continúe en el equipo blanco. Aunque es cierto que el DT francés ha repetido más de 14 veces la frase en la que afirma que quiere que el colombiano se quede, a la hora de los partidos todo cambia y no le da oportunidad al '10' para que brille en el Real Madrid. James siempre que es titular o entra como alternativa responde.

"Zidane no quiere a James la próxima temporada", publicó AS España. El DT francés no lo tiene en los planes, pues según la publicación, Zidane buscará a Hazard, volante actual del Chelsea. "Si fuera James no me iría del Real Madrid. No es verdad que James no juega nunca" y "James quiere jugar más, pero no va cambiar nada...", son algunas de las 14 frases que Zidane ha repetido desde que es preguntado por la salida de James del equipo blanco.

A pesar de que no hay una relación directa entre el francés y el colombiano, en AS analizamos cuáles son esas posibles razones por las que el DT francés no quiere que James deje el Real Madrid.

Es uno de los jugadores que más asistencias da en el Real Madrid

James es el segundo jugador del Real Madrid con más asistencias, está por detrás de Toni Kroos, uno de los fijos en el esquema de Zidane. El '10' del equipo blanco ha dado 11 asistencias entre Liga, Champions y Copa del Rey y tan solo ha jugado 22 partidos en lo que va de temporada.

Su zurda impecable y sus centros perfectos para los delanteros o defensas centrales han salvado varios puntos como en el partido con Las Palmas, el encuentro con el Dortmund y el centro inolvidable en el partido ante Sporting Lisboa en el Real Madrid, donde James ingresó faltando 10 minutos y al último minuto mandó el balón al área para que Morata anotara de cabeza. Gol y abrazo entre el exJuve y el colombiano. Jugadores que no han tenido mucho protagonismo pero cuando tienen se acercan a su mejor nivel.

Alternativa de lujo

El Real Madrid tiene un banco de lujo. Morata, Isco, Kovacic, Asensio y James Rodríguez. El '10' del equipo blanco comenzó en 14 partidos como suplente en Liga y 3 en Champions. Cuando James entra al campo, el Real Madrid tiene un poco más el balón y no es tan vertical como lo vemos muchas veces. El colombiano apunta a la asociación con sus compañeros y al remate de media distancia.

El Real Madrid invirtió 80 millones de euros por James

El equipo blanco siempre que un jugador es figura en un Mundial lo quieren. Por eso James Rodríguez, goleador en Brasil 2014 fue comprado por el Real Madrid en 80 millones de euros. El volante colombiano afirmó que llegó al club de sus sueños.

Otras de las informaciones que hay entorno a James es sobre la preferencia que tiene Florentino, presidente del equipo por el colombiano, El Chiringuito afirmó que muchas veces le ha dicho a Zidane que le de más oportunidad en el once titular.

El otro punto es que la inversión que hizo el Real Madrid no la quiere perder, pues según Transmarket, James es uno de los jugadores más devaluados del último año. Poner a James y volverlo protagonista podría subir su valor ante una posible venta.

James responde de titular con el Real Madrid

El 10 del Real Madrid ha sido titular en 14 partidos esta temporada contando Liga, Copa del Rey y Champions League. James siempre ha respondido. El partido más recordado en Liga fue ante el Eibar en condición de visitante. James marcó y dio asistencias. El colombiano fue el encargado de crear las ideas y manejar los ritmos del partidos, los volantes y defensas del Eibar no lo pudieron detener.

Por Copa del Rey, el encuentro más recordado es frente a Sevilla en el Bernabéu. James mostró toda su categoría en ese partido. Doblete, sacrifico y aplausos de la afición del equipo blanco.

En Champions League, fue el 7 de diciembre de 2016, Cristiano y Sergio Ramos en la previa del partido motivaban al colombiano. El portugués le afirmó a James que ese día sería su partido. "Hoy será tu partido", afirmó la figura del Real Madrid. El '10' respondió ante un Dortmund que por poco se lleva la victoria. James dio asistencia a Benzema para el empate, el volante estuvo todo el partido y fue uno de los que más peligro creó en el arco del Borussia Dortmund.