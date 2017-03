La Liga Águila inicia la maratón de clásicos: son 9 en 5 jornadas

Después de siete fechas, la Liga Águila entra en una de sus etapas más emocionantes: la de los duelos entre los clubes grandes. Con los juegos de este fin de semana Medellín-Cali y América-Nacional, el torneo inicia una maratón de clásicos que reúne nueve partidos de alto nivel en 35 días. Todos entre las jornadas 8 y 12.

FECHA 8 (MARZO 4 Y 5)

AMÉRICA VS. NACIONAL

Es el partido más atractivo de la jornada. El domingo se enfrentan en el Pascual Guerrero los dos clubes con más hinchada del país. La última vez que se enfrentaron, por Liga Águila, el 3 de septiembre de 2011. Ese día Nacional ganó 2-4.

CALI VS. MEDELLÍN

El líder del torneo recibe en el Atanasio al Deportivo Cali de Mario Yepes, que viene de ganar en la Copa Sudamericana. Son dos grandes del país que partieron como favoritos para ganar el Apertura 2017. El último partido, en Medellín, terminó empatado 1-1 (28 de febrero de 2016).

FECHA 9 (MARZO 11 Y 12)

MILLONARIOS VS. AMÉRICA

El otrora clásico de más estrellas del fútbol colombiano vuelve a disputarse el próximo fin de semana en el estadio El Campín. La última vez que se enfrentaron, por Liga, fue el 19 de noviembre de 2011, con victoria 2-0 para los azules.

CALI VS. SANTA FE

El Rojo bogotano, si no pierde este fin de semana contra Patriotas, llegaría a Palmaseca con 21 partidos de invicto, a uno solo de su récord histórico. Es un duelo con mucha historia y tradición en Colombia.

FECHA 10 (MARZO 18 Y 19)

CALI VS. AMÉRICA

El clásico vallecaucano volverá a jugarse, por Liga, después de cinco años. El último enfrentamiento se produjo el 16 de noviembre de 2011 (jornada 15 del Clausura)) con triunfo 0-2 para los verdiblancos.

NACIONAL VS. MEDELLÍN

En el primer derbi antioqueño de la temporada El Verde oficiará como local. El más reciente clásico paisa se disputó el 22 de octubre (fecha 17 del Finalización) y terminó igualado 2-2.

MILLONARIOS VS. SANTA FE

Embajadores y cardenales esperan por el primer clásico del año, pues el que estaba programado para la fecha 2 no se pudo disputar por la participación de Millos en la Copa Libertadores.

FECHA 11 (ABRIL 1 o 2)

SANTA FE VS. MEDELLÍN

Es un duelo que se ha vuelto recurrente en los últimos años en instancias importantes. En diciembre de 2014 disputaron la final de la Liga (ganó Santa Fe) y en enero de 2017 se enfrentaron en la Superliga (ganó Santa Fe).

FECHA 12 (ABRIL 8 o 9)

MILLONARIOS VS. NACIONAL

El juego que paraliza a una buena parte de Bogotá y Antioquia se disputará en el estadio El Campín en el fin de semana que da inicio a la Semana Santa. El último enfrentamiento fue el 3 de diciembre de 2016 en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Águila.

***

CLÁSICOS APLAZADOS (Sin fecha definida)

Jornada 1: Nacional vs. Santa Fe

Jornada 2: Santa Fe vs. Millonarios

Jornada 5: Nacional vs. Millonarios

Jornada 6: Junior vs. Millonarios

***

LOS CLÁSICOS QUE FALTAN

Jornada 17: América vs. Cali

Jornada 18: Medellín vs. América

Jornada 19: América vs. Santa Fe

Jornada 19: Nacional vs. Cali

Jornada 20: Cali vs. Millonarios

Jornada 20: Medellín vs. Nacional