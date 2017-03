Una eternidad : Vuelve el fútbol argentino con 8 colombianos

19:32h COT

Todo un verano tardó el volver el fútbol en Argentina. Una de sus últimas postales de ese 19 de diciembre fue la despedida de Carlos Tévez en Boca Juniors antes de partir a la liga china en la que ya gritó un gol.

A 15 días del regreso de las Eliminatorias al Mundial, hubo acuerdo entre los dirigentes y el sindicato de los futbolistas para que este jueves vuelvan a jugar los 30 equipos de la primera división. Una de las manchas que dejó esta demora es la de la falta de competencia. ¿Cómo la perjudicó para los colombianos que hacen parte de la Selección?

“Es la primera vez desde que tengo uso de razón que un torneo argentino comienza en marzo. A los jugadores colombianos los afecta como a los argentinos. Entrenar sin posibilidad de competir, es un riesgo muy alto que se corre. Si no están los objetivos próximos, uno se va desanimando. Eso es lo que está ocurriendo hoy con los jugadores. Se precisa competir. No se puede entrenar para no competir. Esa es la única forma de mejorar”, expresó Miguel Russo, técnico de Millonarios, a AS Colombia.

"Con este pausa larga no se si seré convocado", dijo Barrios a la prensa argentina pese a que ganó terreno para empezar como titular. La pelota que volvió, tiene la última palabra.

Los colombianos que vuelven a competencia

Mauricio Casierra – San Martín de San Juan

El lateral es el que más minutos tiene en la temporada. Suma 1013 en 12 partidos jugados, 11 como titular.

Goles: 1

Último partido: 11 de diciembre. 23’ en el 3-2 ante Estudiantes.

Próximo partido: 11 de marzo vs Huracán

Frank Fabra – Boca Juniors

El lateral izquierdo es el que más tiene continuidad en el xeneize con 10 partidos como titular y 890 minutos.

Goles: 1

Último partido: 18 de diciembre. 4-1 a Colón.

Próximo partido: 11 de marzo vs Banfield

Sebastián Rincón - Tigre

Bajo perfil y rendidor, definen al volante. Con 12 partidos, 10 desde el inicio acumula 864 minutos.

Goles: 1.

Último partido: 18 de diciembre. 68’ en el 0-0 ante Tucumán.

Próximo partido: 12 de marzo vs Temperley

Teófilo Gutiérrez – Rosario Central

El mejor refuerzo de la temporada para los canallas ha disputado 7 partidos, 6 como titular. Tiene 459 minutos.

Goles: 1

Último partido: 13 de noviembre. 21’ en el 1-1 ante Boca. Fue expulsado.

Próximo partido: 12 de marzo vs Godoy Cruz

Sebastián Pérez – Boca Juniors

Pocos minutos desde que se sumó a Boca como campeón de la Copa Libertadores. Apenas 345 partidos en 9 partidos, tres desde el inicio.

Sin goles

Último partido: 18 de diciembre. 17’ en el 4-1 a Colón.

Próximo partido: 11 de marzo vs Banfield

Wilmar Barrios – Boca Juniors

Por ahora su historia con la camiseta azul y oro es de 34 minutos en los cuatro partidos en que ha entrado.

Sin goles

Último partido: 18 de diciembre. 4’ en el 4-1 a Colón.

Próximo partido: 11 de marzo vs Banfield

Jairo Palomino – Atlético Tucumán

Entre las lesiones, el mediocampista alcanzó a jugar 38 minutos en dos partidos.

Sin goles

Última vez convocado: 11 de diciembre. 3-0 a Quilmes.

Próximo partido: 12 de marzo vs Sarmiento

Mauricio Arboleda - Banfield

A los 20 años es el arquero suplente de Hilario Navarro. Sin minutos.

Próximo partido: 11 de marzo vs Boca

José Erick Correa – Olimpo

Entró en conflicto con los dirigentes hace unas semanas por su deseo de abandonar el equipo para reforzar a Millonarios. Con Olimpo jugó 621 minutos durante 11 partidos. Hizo un gol.

¿Cuántos partidos se han jugado en las ligas de Suramérica?

Venezuela: 6 fechas

Ecuador: 5 fechas

Perú: 6 fechas

Bolivia: 6 fechas

Chile: 5 fechas

Brasil: 7 fechas de los estaduales

Paraguay: 5 fechas

Uruguay: 5 fechas

Colombia: 8 fechas

Por torneos Conmebol

Debutó de Chapecoense por la fase de grupos de Libertadores

Primera fase de Copa Sudamericana con 9 partidos de Copa

Primera vuelta de los octavos de Champions League

Ronda 16avos de UEFA Europa League

Se juega el hexagonal del Sudamericano Sub 17

¿Qué pasó en el mundo futbolero?

Luis Enrique avisó que se va de Barcelona

Ranieri se fue de Leicester

Fichajes del fútbol chino cerraron en 376 millones de euros

Real Madrid perdió un invicto de 40 fechas

PSG goleó 4-0 al Barcelona, pero en la vuelta lo eliminó el Barcelona con 6-1 en el Camp Nou