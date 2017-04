Las razones por las que Nacional es distinto en esta Copa

07:28h COT

"Hay que compensar las características de los hombres que se fueron con una mejor conceptualización en el juego", afirmó Reinaldo Rueda finalizado el partido frente a Botafogo en el que Nacional volvió a caer en Copa Libertadores. El DT colombiano sabe que cuando se van hombres importantes hay que empezar con una nueva idea. De los sobrevivientes del campeonato están Franco Armani, Farid Díaz, Daniel Bocanegra, Alexis Henríquez y Macnelly Torres. El equipo campeón se caracterizó por el equilibrio en sus volantes centrales, en abrir la cancha para los extremos y en la eficacia, algo que Reinaldo Rueda ve como una falencia en el Nacional 2017.

Al inicio de temporada la pregunta que surgió, es la de si Nacional sería capaz de mantener su mismo juego con diferentes nombres. Luis Carlos Ruíz regresó, Dayro Moreno, fue el refuerzo de la temporada y Diego Arias y Alejandro Bernal volvieron a tener protagonismo. Aunque es cierto que este equipo, modelo 2017, no juega mal y cabalga el torneo local, falta algo para que sea tan peligroso como el campeón de América. Por eso en AS analizamos las posibles razones por las que el equipo verde no logra mantener o encontrar una nueva idea en el esquema de Reinaldo Rueda.

Juego por las bandas

Marlos Moreno y Orlando Berrío fueron velocidad, gambeta, centros precisos y goles para la obtención del título. Los extremos lograron el reconocimiento de la prensa por su gran trabajo, luego llegaron las ofertas de grandes equipos del mundo y la convocatoria a la Selección Colombia.

Por el gran trabajo de Marlos Moreno y Orlando Berrío, la presión de hacer las cosas similares en este Nacional la tienen Andres Ibargüen, Jhon Mosquera y hasta el juvenil Cristian Dájome, los nuevos extremos del equipo verde. El único que se acerca a ser el más desequilibrante es el exDeportes Tolima, Andrés Felipe Ibargüen, pero a veces peca en ser individualista.

Nacional perdió la potencia en ataque. Los extremos no se atreven a encarar y devuelven el juego para el medio con Macnelly que busca la asociación con Luis Carlos Ruíz o Dayro Moreno.

Recuperación en el medio

Alexander Mejía y Sebastián Pérez, eran el equilibrio del equipo verde. El volante de León de México tomó la función de recuperar y darle el pase a Sebastián Pérez que inició la jugada con un cambio de frente o un pase a Macnelly o Alejandro Guerra. El volante '5' y el '8' eran orden, y primera idea en ataque.

A Reinaldo Rueda le ha costado encontrar una nueva pareja que le de lo mismo. Lo ha intentando con Diego Arias - Alejandro Bernal, Elkin Blanco - Aldo Leao Ramírez y hasta Diego Arias - Mateus Uribe.

Creadores de juego

Alejandro Guerra y Macnelly Torres eran los líderes en ataque y los dueños de las ideas de Nacional. El venezolano y el colombiano hacían una gran combinación. 'Mac' bajaba hasta propia área de Nacional y llevar el balón a Guerra que con su velocidad y gran pegada, llegaba a puerta contraria para rematar. El venezolano fue el motor del equipo verde, por eso se fue como ídolo.

Ahora Macnelly está solo y muchas veces cae en él la responsabilidad de crear juego, frente a Botafogo, Reinaldo Rueda puso a Aldo Leao Ramírez para que acompañara las ideas. Los experimentados lograron llegar al área del equipo brasileño, pero la definición falló.

Delantero de área

Miguel Ángel Borja estuvo en la parte final de la Copa Libertadores, pero logró anotar goles importantes para Nacional. El delantero de Palmeiras jugó en lo suyo. De'9' aguantando, pivoteando cuando el equipo estaba muy cerrado y siendo eficaz a la hora de definir.

En la rueda de prensa, el DT de Nacional afirmó que les faltó eficacia. "El equipo se brindó y los primeros minutos fueron muy buenos, pero faltó eficacia", dijo. En Dayro Moreno cae la responsabilidad por no haber marcado en la Copa Libertadores, pero el delantero es diferente a Borja. El tolimense juega tirado a una banda o de delantero por detrás del '9'. Es cierto que en todos los clubes que ha estado, ha salido goleador. A Moreno le falta un poco de suerte porque las opciones las ha tenido y las ha creado. Reinaldo Rueda ante Botafogo le puso un compañero. Luis Carlos Ruíz y Dayro tuvieron varias para marcar pero el arquero o las malas decisiones hicieron que Nacional no se llevara por lo menos el empate en el Atanasio.

A Nacional le falta que la nueva idea de juego se concrete y los resultados lleguen.