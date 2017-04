Wilson Morelo: "Me gustaría volver a Santa Fe"

Chile 18:06h COT

AS Colombia conversó con Wilson Morelo, delantero que ha sumado tres goles en cinco partidos con Everton en la liga chilena.

Wilson dejó entrever que en Bogotá lo necesitan porque sabe que el promedio de gol en el equipo cardenal es bajo y dejó claro que ha estado cerca de volver a Santa Fe, pero que por diferencias económicas entre Pachuca (dueño de su pase) y el equipo bogotano, ha sido difícil ese regreso.

¿Lo trasnocha volver a ganar la Copa Sudamericana?

Cuando se comienza una competición se tiene la ilusión y el deseo de poder ganarla porque se siente muy bien ser campeón. La satisfacción del trabajo realizado se refleja recompensado al final del semestre al conseguir el título; en ese momento se siente felicidad que con palabras no se puede describir. Quisiera volver a ganar la Sudamericana y más campeonatos.

¿Qué le podría aportar a Everton de su experiencia copera?

Le puedo brindar las ganas y los goles. En este momento estoy pasando por un muy buen momento por lo que el miércoles ante Patriotas quiero aportar para la victoria. Quiero guiar a mi equipo con mi capacidad y con mis cualidades a conseguir victorias. Los partidos de la Sudamericana no son compromisos fáciles.

Santa Fe no ha podido consolidar a un goleador desde su salida en 2015, ¿qué opina de eso?

Cuando estuve en Santa Fe marqué 39 goles y ayudé a ganar al equipo tres títulos. Lastimosamente no han podido encontrar ese delantero que marche la diferencia con sus goles. Pienso que los goleadores se hacen porque la experiencia de los partidos nos ayuda a formar. Espero que Santa Fe encuentre el delantero que tanto necesita.

¿Le gustaría volver a ver a Santa Fe?

Le debo mucho a Santa Fe, especialmente por el cariño que me brindaron, al que le pude retribuir con títulos, buenas actuaciones y goles. El cariño es mutuo, ellos me lo manifiestan en las graderías, redes sociales ye en la calle. Ahora apoyo al equipo desde la distancia y sin duda me gustaría volver.

¿Hubo acercamientos para regresar?

Sí. Como todos saben yo tengo un contrato con Pachuca y no ha sido fácil para Santa Fe llegar a un acuerdo económico por mis servicios. Los precios en el mercado de pases en México son muy altos y por eso no se ha dado un acuerdo tanto Santa Fe como con otro club. Espero que algún día se dé la oportunidad de regresar a Santa Fe.

Delanteros que han pasado por Santa Fe luego de la salida de Morelo

Daniel Angulo

Darío Rodríguez

Luis Quiñones

Miguel Borja

Jhon Fredy Miranda

Jhon Fredy Salazar

Juan Manuel Falcón

Humberto Osorio Botello

Jonathan Agudelo

Guido Di Vanni

Joao Rodríguez

Denis Stracqualursi

Anderson Plata

José Adolfo Valencia

Damir Ceter