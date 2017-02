Las 5 razones por las que Yerry Mina encajaría en el Barcelona

22:10h COT

El Barcelona le apunta a Yerry Mina para que sea el central del futuro. Desde que el colombiano empezó a ser figura con el Palmeiras ha sido portada de los principales medios catalanes.

Luego de la derrota ante el PSG en los octavos de final de la Champions League, la prensa española aseguró que el ciclo de varios jugadores y de Luis Enrique había terminado. Por eso el Barcelona no quiere dejar escapar al mejor central del Brasilerao. Sus 22 años ilusionan con una carrera sin techo. Mina ya le coqueteó al Barcelona. "Siempre me he inclinado por Barcelona", afirmó en una entrevista a AS Colombia desde su casa.

5 razones por las que Mina encajaría en el Barcelona:

Recambio en la defensa del Barcelona

La defensa del equipo español es la más discutida. Piqué con 30 años y Mascherano con 32, no están en su mejor nivel. La velocidad de sus rivales deja ver mal a los centrales, Luis Enrique decidió darle un aire a la defensa con el camerunés Umtiti. En los primeros partidos estuvo preciso, cortando las llegadas, frente al PSG fue uno de los más cuestionados. El central de 23 años fue fichado por el Barcelona para darle una nueva vida a la defensa del equipo que revolucionó el fútbol. El Barcelona tiene el mismo plan con Yerry Mina de 22 años.

Juego aéreo otra de las deudas del Barcelona

Se vio en la semifinal de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. Griezmann de 176 cm y Gameiro de 172 cm, cabecearon a su antojo ante una débil defensa del Barcelona. Piqué de 1.94 cm aprovecha más su juego aéreo cuando el Barcelona va al ataque que en defensa. Umiti de 1.81 cm sufre de distancia en algunas jugadas.

Sus 1.95 cm son su principal característica. Frente a Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias se hizo fuerte por su cabezazo, rechazando todos los balones que llegaban al área.

Defensa ganador

En el ADN del Barcelona está ganar todo lo que compite. Por eso su mal juego y las derrotas le duelen la hinchada catalana. Yerry Mina ya suma 4 títulos. Liga, Superliga y Copa Sudamericana con Santa Fe, un Brasileirao con Palmeiras, el premio a mejor defensa del campeonato brasileño y distinción a estar en el once ideal de América en 2016.

Yerry Mina y su faceta goleadora

El defensa también le gusta marcar. El único de los centrales del Barcelona que sobrepasa su registro goleador es Gerard Piqué con 44 goles. Mina tiene en sus cinco años de profesional 18 goles. Umtiti tiene 7 goles y Mascherano tiene 5 anotaciones.

La mayoría de los goles de Yerry Mina han sido de cabeza. Santa Fe usó su estatura como jugada preparada en los cobros de falta y tiros de esquina.

Dejar escapar a Mina sería un error como el de Gabriel Jesús

El Barcelona se arrepintió por dejar escapar a Dávinson Sánchez y Gabriel Jesús. El defensa colombiano es titular en el Ajax y con el paso del tiempo se hace importante, el delantero brasileño marcó tres goles en sus primeros cuatro partidos y dios dos asistencias. El equipo español no debe dejar escapar a Yerry Mina si quiere tener un jugador de élite para su defensa que por ratos sufre.