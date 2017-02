El FPC comienza sin técnicos antioqueños luego de 53 años

Bogotá 15:11h COT

El fútbol colombiano ha tenido grandes técnicos antioqueños a lo largo de su historia. De hecho, el más ganador de todos los tiempos es de ese departamento: Gabriel Ochoa Uribe, quien nació en el municipio de Sopetrán.

Después del Médico, el más exitoso es Hernán Darío Gómez, que ganó una estrella con Nacional y clasificó al Mundial a dos selecciones distintas: Colombia y Ecuador. Luego aparecieron Pedro Sarmiento, Juan José Peláez, Leonel Álvarez, Santiago Escobar... todos campeones de Liga.

Este viernes comienza el FPC y el regreso del América no es la única novedad. Una de las características que tiene este campeonato es que será el primero, desde 1964, sin que un entrenador antioqueño comience dirigiendo. ¡53 años!

Veinte técnicos arrancarán la Liga Águila 2017-I: siete son extranjeros y 13 colombianos. De esos 13 ninguno es paisa.

Nacional: Reinaldo Rueda (vallecaucano)

Medellín: Luis Zubeldía (argentino)

Rionegro: Néstor Otero (vallecaucano)

Envigado: Ismael Rescalvo (español)

Millonarios: Miguel Russo (argentino)

Santa Fe: Gustavo Costas (argentino)

Equidad: Arturo Boyacá (bogotano)

Tigres: John Jairo Bodmer (bogotano)

Patriotas: Diego Corredor (boyacense)

Once Caldas: Hernán Lisi (argentino)

Huila: Jorge Vivaldo (argentino)

Tolima: Gregorio Pérez (uruguayo)

Junior: Alberto Gamero (samario)

Jaguares: Hubert Bodhert (cartagenero)

Bucaramanga: Hárold Rivera (tolimense)

Alianza Petrolera: Jorge Luis Bernal (tolimense)

Pasto: Flabio Torres (tolimense)

América: Hernán Torres (tolimense)

Cali: Mario Yepes (vallecaucano)

Cortuluá: Jaime de la Pava (barranquillero)

Desde la temporada 1965 hasta el Clausura 2016 hubo siempre, al menos, un técnico antioqueño en el arranque del FPC

CLAUSURA 2016

Leonel Álvarez (Medellín)

Pedro Sarmiento (Águilas)

Darío Sierra (Boyacá Chicó)

APERTURA 2016

Guillermo Berrío (Pasto)

Juan Carlos Sánchez (Envigado)

Leonel Álvarez (Medellín)

Carlos Navarrete (Jaguares)

CLAUSURA 2015

Guillermo Berrío (Pasto)

Juan Carlos Sánchez (Envigado)

Leonel Álvarez (Medellín)

Santiago Escobar (Equidad)

APERTURA 2015

Álvaro de Jesús Gómez (Águilas)

Juan Carlos Sánchez (Envigado)

Leonel Álvarez (Medellín)

Santiago Escobar (Equidad)

CLAUSURA 2014

Guillermo Berrío (Alianza Petrolera)

Juan Carlos Sánchez (Envigado)

APERTURA 2014

Guillermo Berrío (Alianza Petrolera)

Leonel Álvarez (Cali)

Juan Carlos Sánchez (Envigado)

Pedro Sarmiento (Medellín)

CLAUSURA 2013

Guillermo Berrío (Alianza Petrolera)

Javier Álvarez (Atlético Huila)

Leonel Álvarez (Cali)

Pedro Sarmiento (Medellín)

Juan Carlos Sánchez (Envigado)

APERTURA 2013

Guillermo Berrío (Alianza Petrolera)

Álvaro de Jesús Gómez (Atlético Huila)

Leonel Álvarez (Cali)

Pedro Sarmiento (Envigado)

Santiago Escobar (Once Caldas)

CLAUSURA 2012

Álvaro de Jesús Gómez (Atlético Huila)

Pedro Sarmiento (Envigado)

Hernán Darío Gómez (Medellín)

Leonel Álvarez (Itagüí)

APERTURA 2012

Pedro Sarmiento (Envigado)

Hernán Darío Gómez (Medellín)

Santiago Escobar (Nacional)

Pedro Sarmiento (Envigado)

CLAUSURA 2011

Guillermo Berrío (Medellín)

Álvaro de Jesús Gómez (Itagüí)

Santiago Escobar (Nacional)

Envigado (Pedro Sarmiento)

APERTURA 2011

Carlos Mario Hoyos (Itagüí)

Santiago Escobar (Nacional)

Guillermo Berrío (Atlético Huila)

Pedro Sarmiento (Envigado)

CLAUSURA 2010

Rubén Darío Bedoya (Envigado)

Édgar Carvajal (Medellín)

Guillermo Berrío (Atlético Huila)

APERTURA 2010

Guillermo Berrío (Atlético Huila)

Rubén Darío Bedoya (Envigado)

Leonel Álvarez (Medellín)

CLAUSURA 2009

Guillermo Berrío (Atlético Huila)

Leonel Álvarez (Medellín)

Óscar Aristizábal (Envigado)

APERTURA 2009

Javier Álvarez (Once Caldas)

Santiago Escobar (Medellín)

Pedro Sarmiento (Pereira)

Luis Fernando Suárez (Nacional)

Hernán Darío Gómez (Santa Fe)

Óscar Aristizábal (Envigado)

CLAUSURA 2008

Medellín (Santiago Escobar)

‘Barrabás’ Gómez (Nacional)

Hernán Darío Gómez (Santa Fe)

Luis Fernando Suárez (Pereira)

APERTURA 2008

Juan José Peláez (Medellín)

Santiago Escobar (Junior)

CLAUSURA 2007

Juan José Peláez (Medellín)

Santiago Escobar (Once Caldas)

APERTURA 2007

Víctor Luna (Medellín)

Carlos Navarrete (Pereira)

Pedro Sarmiento (Santa Fe)

CLAUSURA 2006

Santiago Escobar (Pasto)

Víctor Luna (Medellín)

Carlos Navarrete (Nacional)

Hugo Castaño (Envigado)

APERTURA 2006

Santiago Escobar (Nacional)

Pedro Sarmiento (Cali)

Javier Álvarez (Medellín)

Hernán Darío Herrera (Medellín)

CLAUSURA 2005

Santiago Escobar (Nacional)

Pedro Sarmiento (Cali)

Javier Álvarez (Medellín)

Hugo Castaño (Envigado)

Hernán Darío Herrera (Real Cartagena)

APERTURA 2005

Santiago Escobar (Nacional)

Pedro Sarmiento (Medellín)

Hernán Darío Herrera (Cartagena)

Víctor Luna (Once Caldas)

Hugo Castaño (Envigado)

Juan Eugenio Jiménez (Pereira)

Óscar Aristizábal (Bucaramanga)

CLAUSURA 2004

Juan José Peláez (Nacional)

Pedro Sarmiento (Medellín)

Juan Eugenio Jiménez (Pereira)

APERTURA 2004

Juan José Peláez (Nacional)

Pedro Sarmiento (Medellín)

Luis Fernando Montoya (Once Caldas)

CLAUSURA 2003

Juan José Peláez (Nacional)

Víctor Luna (Medellín)

Luis Fernando Montoya (Once Caldas)

Javier Álvarez (Deportivo Cali)

APERTURA 2003

Víctor Luna (Medellín)

Luis Fernando Montoya (Once Caldas)

CLAUSURA 2002

Carlos Navarrete (Envigado)

APERTURA 2002

Carlos Navarrete (Envigado)

Luis Fernando Montoya (Nacional)

TEMPORADA 2001

Juan José Peláez (Medellín)

Luis Fernando Suárez (Cali)

TEMPORADA 2000

Juan José Peláez (Junior)

Luis Fernando Suárez (Nacional)

Juan Eugenio Jiménez (Once Caldas)

Carlos ‘Piscis’ Restrepo (Pasto)

Hugo Castaño (Envigado)

Hernán Darío Herrera (Cartagena)

Nelson Gallego (Huila)

Gonzalo Montoya (Quindío)

TEMPORADA 1999

Juan José Peláez (Santa Fe)

Óscar Aristizábal (Medellín)

TEMPORADA 1998

Javier Álvarez (Once Caldas)

Carlos ‘Piscis’ Restrepo (Tolima)

Gabriel Jaime ‘Barrabás’ Gómez (Nacional)

TEMPORADA 1996-1997

Carlos ‘Piscis’ Restrepo (Medellín)

Juan José Peláez (Nacional)

TEMPORADA 1995-1996

Juan José Peláez (Nacional)

Orlando Restrepo (Once Caldas)

TORNEO ADECUACIÓN 1995

Carlos ‘Piscis’ Restrepo (Junior)

Juan José Peláez (Nacional)

TEMPORADA 1994

Juan José Peláez (Nacional)

Hugo Gallego (América)

TEMPORADA 1993

Hernán Darío Gómez (Nacional)

Carlos ‘Piscis’ Restrepo (Once Caldas)

TEMPORADA 1992

Hernán Darío Gómez (Nacional)

Carlos ‘Piscis’ Restrepo (Once Caldas)

TEMPORADA 1991

Hernán Darío Gómez (Nacional)

Gabriel Ochoa Uribe (América)

TEMPORADA 1990

Hernán Darío Gómez (Nacional)

Gabriel Ochoa Uribe (América)

TEMPORADA 1989

Gabriel Ochoa Uribe (América)

TEMPORADA 1988

Humberto ‘El Tucho’ Ortiz (América)

Hugo Gallego (Medellín)

TEMPORADA 1987

Gabriel Ochoa Uribe (América)

TEMPORADA 1986

Gabriel Ochoa Uribe (América)

TEMPORADA 1985

Gabriel Ochoa Uribe (América)

TEMPORADA 1984

Gabriel Ochoa Uribe (América)

TEMPORADA 1983

Gabriel Ochoa Uribe (América)

TEMPORADA 1982

Gabriel Ochoa Uribe (América)

TEMPORADA 1981

Gabriel Ochoa Uribe (América)

TEMPORADA 1980

Gabriel Ochoa Uribe (América)

TEMPORADA 1979

Gabriel Ochoa Uribe (América)

TEMPORADA 1978

Jaime Arroyave (Millonarios)

TEMPORADA 1977

Gabriel Ochoa Uribe (1977)

TEMPORADA 1976

Humberto ‘Tucho’ Ortiz (Millonarios)

TEMPORADA 1975

Gabriel Ochoa Uribe (Millonarios)

TEMPORADA 1974

Gabriel Ochoa Uribe (Millonarios)

TEMPORADA 1973

Gabriel Ochoa Uribe (Millonarios)

TEMPORADA 1972

Gabriel Ochoa Uribe (Millonarios)

TEMPORADA 1971

Gabriel Ochoa Uribe (Millonarios)

TEMPORADA 1970

Gabriel Ochoa Uribe (Millonarios)

Rodrigo Fonnegra (Medellín)

TEMPORADA 1969

Humberto ‘Turrón’ Álvarez (Medellín)

TEMPORADA 1968

Gabriel Ochoa Uribe (Santa Fe)

TEMPORADA 1967

Gabriel Ochoa Uribe (Santa Fe)

TEMPORADA 1966

Gabriel Ochoa Uribe (Santa Fe)

TEMPORADA 1965

Gabriel Ochoa Uribe (Santa Fe)

***

(*) Agradecimientos a Guillermo Ruiz Bonilla y Wilfrido Franco García.