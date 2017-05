Botero: "Todos atacarán a Nairo en el Giro por ser el favorito"

22:07h COT

En 2002, el duelo en una contrarreloj fue entre Santiago Botero y Lance Amstrong. El ciclista colombiano escribió historia venciendo al estadounidense por 9 segundos en en la novena etapa del Tour de Francia.

Ahora el duelo pasa por Nairo y Froome en el Tour de Francia en 2017. Pero antes el ciclista colombiano tendrá otra prueba, una competencia que conoce y que ya ganó, el Giro en sus 100 años vuelve a recibir a Quintana. "Es un reto muy grande correr Giro y Tour, pero Nairo siempre se ha caracterizado por ser un corredor muy ambicioso", afirmó Santiago Botero en diálogo con AS Colombia. El ex-ciclista colombiano y ahora comentarista analizó las posibilidades del Nairo Quintana de conquistar las dos grandes que correrá este año y lo que deberá cuidar en el Giro. "Por su favoritismo podría haber alianzas entre equipos para derrotar a Nairo Quintana", dijo.

¿Puede ganar el doblete Nairo?

En los últimos años hubo dos intentos de ganar dos grandes el mismo año. Contador lo intentó y no pudo con el Tour. Froome también lo hizo y por poco se gana el Tour y la Vuelta de España. Es difícil saber si Nairo puede ganar el Giro y el Tour.Hay que ver las circunstancias, se deben alinear los astros para que se dé. Me refiero en el sentido de no tener accidentes y de no estar enfermo.

El Giro para Nairo lo veo más posible. El Tour se le puede enredar más porque todavía Froome está en un nivel muy alto.

¿Es imposible ganar Giro y Tour?

Imposible no es. Pero en el caso de Nairo va ser difícil. Pues Froome este año va llegar entero al Tour porque a penas ha corrido carreras y no va correr el Giro. Él va llegar en muy buenas condiciones físicas. Pero de todas maneras no se sabe si Froome va tener un mal día, si se pincha o se cae. También van a llegar rivales nuevos y jóvenes. Es un reto muy grande y Nairo siempre se ha caracterizado por ser un corredor ambicioso y que no esconde sus objetivos.

¿Cómo será el ambiente en este Giro Centenario para Nairo Quintana?

El ambiente juega en contra del equipo de Nairo, pues es el favorito para llevarse la competencia sobre todo por el recorrido que tiene el Giro. Él debe estar muy atento a posibles alianzas de otros equipos, para vencerlo. El Giro es una carrera muy loca, así se caracteriza, no es como el Tour que tiene un guión. Hablo de loca en el sentido que es una carrera que siempre sorprende. Nairo es una apuesta segura, mientras que el equipo tenga el control de la carrera puede lograr su objetivo.