Radiografía de un River sin ritmo de competencia que visita al DIM

21:53h COT

Exactamente un mes para que el fútbol argentino regrese. El pasado fin de semana se jugó la fecha 15 y River Plate próximo rival del DIM tan solo logró un empate en el Monumental frente a Unión. Gallardo afirmó al final del partido que sus jugadores no tienen ritmo de juego y que el equipo mejorará con el transcurrir de los partidos. "No rescato muchas cosas positivas de este partido, pero esto recién empieza y no hay que trasladarle la ansiedad a los jugadores. Este es el primer partido del reinicio del torneo y soy consciente de que los jugadores se irán soltando conforme transcurra la competencia". dijo.

River Plate tan solo jugó dos partidos de manera oficial. El primero fue la Supercopa de Argentina frente a Lanús el 4 de febrero. El equipo de Gallardo salió goleado 3-0 en la final. En ese encuentro River Plate decidió irse al ataque y descuidarse en la parte de atrás. Así mismo le pasó en el empate ante Unión. "Es rescatable que al equipo no le convirtieron, porque a veces en la desesperación por buscar el gol se suele quedar desprotegido", afirmó el DT tras el empate.

11 partidos ha jugado River Plate en este 2017. Tres victorias, cinco empates y tres derrotas. Resultados que preocupan para el debut de Copa Libertadores frente a Independiente Medellín, líder del torneo colombiano con 22 puntos, nueve partidos oficiales jugados, siete victorias, un empate y una derrota.

¿Cómo juega el River Plate de Gallardo 2017?

La fórmula que utiliza Marcelo Gallardo es un 4-2-3-1. Con Lucas Martínez y Mina como defensas centrales. Mayada y Casco como laterales, jugadores que no suben mucho al ataque. Ponzio y Fernández como volantes centrales. El líder del equipo es Ponzio. El argentino es orden, recuperación y primer toque del equipo argentino. Fernández es el '8' y el que tiene la obligación de crear juego. También está el dueño de las ideas Gonzalo Martínez, el 10 y el diferente del equipo. En la delantera está Alario, el delantero rechazó ofertas de China y se quedó para la Libertadores. En esta campaña ya lleva 6. Mora, es el otro delantero, el uruguayo lleva cuatro temporadas y se volvió referente del equipo. Driussi es la otra esperanza en el ataque. El delantero argentino es el goleador con 10 goles.

Debilidades de River Plate

Deja espacios entre la zona de defensas y la zona de volantes. Ponzio queda como único volante central y ahí puede aprovechar el DIM con la velocidad de Hechalar y Caicedo. También un pase al vacío de Juan Fernando Quintero puede complicar a River.

Laterales sin salir al ataque. El juego por el medio de Quintero, Marrugo y la 'Goma' Hernández es una de las armas fuertes del Medellín de Zubeldía. Los pases al vacío, la llegada de Hernández al área y los remates de media distancia complicaría a River.

Fernández y Gonzalo Martínez no están en el mejor momento. Los dueños de las ideas de River Plate no entran en el circuito de ataque y la pelota no les llega a los delanteros.

River Plate podría sufrir la falta de ritmo ante un Medellín que demuestra buen juego. Sin embargo los equipos argentinos siempre luchan hasta el final y el equipo colombiano deberá tener precaución este miércoles a las 7:00 p.m. en el Atanasio Girardot.

El equipo argentino ya está en Colombia. Llegó a Bogotá a las 6:15 p.m. y a las 8:45 p.m. arribó a Medellín.

Está es la lista de convocados por Gallardo:

Arqueros: Batalla y Velazo

Defensores: Moreira, Mayada, Maidana, Mina, Martínez Quarta, Casco.

Volantes: Domingo, Ponzio, Arzura, Nacho Fernández, Rojas, Pity Martínez, Auzqui, Palacios.

Delanteros: Driussi, Mora, Alario, Alonso.