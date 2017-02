Zapata recuerda el gol que lo convirtió en 'Morumbí'

Millonarios

Como todos los goles de colección, ese de Luis Eduardo Zapata frente a Sao Paulo en Morumbí se ve mejor año tras año. El lateral izquierdo corre cada vez más rápido y la zurda con que define a la salida de Rogerio Ceni es más precisa. Un golazo frente a uno de los grandes de Brasil que además le dio la victoria en esa serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana en 2007.

Ese gol fue tan importante que el autor hasta cambió de nombre. El Luis le dio paso al ‘Morumbí’ el enorme estadio paulista en el que patentó su obra. Diez años después y a pocas horas del debut de Millonarios en la Copa Libertadores frente al Atlético Paranaense en Curitiba, AS contactó a Zapata para recordar ese momento y conocer sus opiniones sobre el duelo del miércoles.

Recuerdo del gol: Una alegría inmensa. Cada vez que lo recuerdo y que los hinchas lo hacen, me cuentan lo que estaban haciendo en ese momento cuando ganamos en Morumbí y yo pude hacer el gol.

El partido contra Sao Pablo: Fue un partido difícil, porque no pasábamos un buen momento en el torneo local. Sao Pablo nos exigió en defensa. De no ser por nuestro arquero Eduardo Blandón nos habrían hecho dos goles en el primer tiempo. A poco del final, me llamó el técnico Mario Vanemerak y me dijo que como estábamos sacando un buen resultado que no fuera a pasar la mitad del campo, porque necesitábamos cerrar la banda izquierda que nos estaban atacando por ahí. Entré al minuto 84 e hice el gol.

¿Cómo lo hizo? Sao Pablo atacaba, le saqué el balón al delantero Dagoberto y terminó en poder de Gerardo Bedoya que se la pasó a Jonathan Estrada. Empecé a correr, me olvidé lo que me dijo Vanemerak y saqué provecho de un gran pase de Ricardo Ciciliano que a un toque me dejó en posición de gol. Cuando levanté la mirada el arquero ya se había salido un poco y me había regalado la derecha. Por ahí le definí.

El tablero anuncia el gol de Zapata, el del triunfo de Millos. AFP.

La celebración: Fue impresionante, lo primero que pensé fue ir por el balón para celebrarle el gol a mi hijo que estaba por nacer, pero el arquero y un defensa no me dejaron, entonces salí corriendo para donde mis compañeros que estaban detrás del arco.

El encuentro con Vanemerak: En el camerino fui a la prueba de doping con Ciciliano. De regreso todos celebraban muy felices por la victoria. El técnico me felicitó por el gol pero fue un trabajo de todos y especialmente de Blandón, que jugó un partidazo. También agradecí a Vanemerak por la oportunidad, porque era un partido difícil. Entré para defender, pero me salieron las cosas bien.

El gol soñado: Fue un privilegio hacer ese gol y más con la camiseta de Millonarios. Todos saben que es el equipo en el que todos quisieran jugar, el equipo del que nunca hubiera querido irme .De ahí nació el apodo de ‘Morumbí’ y a todo equipo donde voy, lo primero que me dicen es ‘Morumbí’; además porque buscan la información y ahí les sale.

El apodo Morumbí: Me gusta el apodo y siempre que lo escucho o lo veo en las redes sociales me viene ese recuerdo. Sé que hay muchos jóvenes hinchas de Millonarios que no me conocen por eso, pero también hay un gran número que sí lo recuerdan y me escriben sobre el tema. Eso me pone feliz.

Millonarios frente a Paranaense: Siempre estoy pendiente de Millonarios. Aún tengo amigos ahí. Sé que está pensando en conquistar el título, no solo de la Libertadores sino del torneo colombiano.

Lo veo bien para este partido, pienso que los jugadores que ha llevado tienen buen nivel. A veces piensan que Millonarios tiene que llevar los jugadores más costosos o de más nombre, pero hemos podido ver que hay otros equipos que han sido campeones sin tener grandes figuras. Soy optimista para este semestre.

Consejo para el juego ante Paranaense: El peor error es defenderse, sabiendo que tiene jugadores para atacar. He jugado con varios brasileños, son jugadores que también tienen falencias, que uno puede aprovechar. Millonarios es un equipo grande al que van a respetar y van a esperar para ir a atacar, por lo que yo pienso que hay que ir a jugar de tú a tú a Brasil.

***

